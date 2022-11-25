Илон Маск объявил "амнистию" в Twitter: что известно
Владелец Twitter Илон Маск намерен восстановить заблокированные аккаунты. Однако говорится не обо всех пользователях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный аккаунт миллиардера в соцсети.
Соответствующее решение он принял, опираясь на результаты опроса, участие в котором приняли более 3 миллионов человек.
К слову, 72,4% из них поддержали восстановление приостановленных аккаунтов, если те не нарушали закон и не занимались спамом.
"Люди сказали свое слово. "Амнистия" начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei", - указал Маск.
Стоит отметить, что такие онлайн голосования могут легко подвергаться влиянию ботов.
Напомним, недавно Маск восстановил учетную запись бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter.
Перед этим миллиардер также провел опрос.