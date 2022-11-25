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Илон Маск объявил "амнистию" в Twitter: что известно

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Пятница 25 ноября 2022 04:46
Илон Маск объявил "амнистию" в Twitter: что известно Фото: Владелец Twitter Илон Маск (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Владелец Twitter Илон Маск намерен восстановить заблокированные аккаунты. Однако говорится не обо всех пользователях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный аккаунт миллиардера в соцсети.

Соответствующее решение он принял, опираясь на результаты опроса, участие в котором приняли более 3 миллионов человек.

К слову, 72,4% из них поддержали восстановление приостановленных аккаунтов, если те не нарушали закон и не занимались спамом.

"Люди сказали свое слово. "Амнистия" начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei", - указал Маск.

Стоит отметить, что такие онлайн голосования могут легко подвергаться влиянию ботов.

Напомним, недавно Маск восстановил учетную запись бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter.

Перед этим миллиардер также провел опрос.

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Twitter Илон Маск
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