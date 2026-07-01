Квартиру пропагандиста РФ Лебедева в Киеве продали: кто новый владелец
Во вторник, 30 июня, Фонд госимущества Украины успешно провел онлайн-аукцион по приватизации санкционной квартиры, принадлежавшей российскому пропагандисту Артемию Лебедеву. Теперь у нее новый владелец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).
"Трехкомнатная двухуровневая квартира площадью 138,5 м², расположенная в историческом центре Киева с видом на Золотые Ворота, нашла нового владельца по результатам открытых конкурентных торгов", - говорится в сообщении.
За этот актив соревновались два участника, а финальная цена составила 13 500 001 гривен, что почти на 3 млн гривен больше начальной стоимости. В результате победителем аукциона стало ООО Центр исследований беспилотных систем.
Также в ФГИУ сообщили, что средства от продажи санкционного имущества будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. То есть эти деньги будут работать на восстановление государства.
"Эта квартира больше не является символом безнаказанности российского пропагандиста. Теперь это еще один пример того, как имущество лиц, поддерживавших войну против Украины, превращается в ресурс для восстановления нашего государства. Санкции имеют не только политические, но и вполне реальные экономические последствия", говорится в сообщении.
Также в ФГИ добавили, что активы тех, кто работал против Украины, больше не служат своим бывшим собственникам и теперь работают на Украину.
Что известно об Артемии Лебедевой
Артемий Лебедев - это российский дизайнер, предприниматель и блоггер. Он основал компанию WebDesign, которая впоследствии получила название Студия Артемия Лебедева, где занимает должность генерального директора и является совладельцем.
В своих социальных сетях, где за ним следят более полумиллиона пользователей, Лебедев регулярно распространяет антиукраинские нарративы и пропаганду.
Запрет на въезд в Украину он получил еще в 2017 году после того, как публично назвал российскую оккупацию Крыма "идеальным". С 2022 года Лебедев находится под украинскими санкциями.
К наиболее резонансным антиукраинским действиям Лебедева относятся:
- съемки на территории разрушенного российскими войсками завода "Азовсталь";
- селфи на крыше захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции;
- создание пропагандистского репортажа об оккупации ЗАЭС для кремлевских СМИ.
В июне 2022 Лебедев незаконно посетил территорию Запорожской АЭС, где подготовил заказной сюжет для российских информационных ресурсов. уже в марте 2023 года Служба безопасности Украины объявила ему подозрение по ч. 3 ст. 436-2 УК - оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.
Как было изъято имущество
В июле 2023 года ВАКС полностью удовлетворил иск Министерства юстиции и принял решение о взыскании активов Лебедева в пользу государства.
В список конфискованного имущества вошли две квартиры в Киеве площадью 138,5 и 193,2 квадратных метров. Одно жилье находилось в непосредственной собственности Лебедева, другое – в его опосредованном владении через бизнес-партнера Константина Моршнева.
Позже, в сентябре 2023 года, правительство передало конфискованные активы Лебедева ФГИУ для дальнейшей приватизации или передачи в аренду. Известно, что полученные от реализации санкционного имущества средства будут направлять в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.