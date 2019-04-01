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Березень увійшов до десятки найтепліших у Києві за історію спостережень

Новини » Суспільство    01.04.2019 - 12:25
Березень увійшов до десятки найтепліших у Києві за історію спостережень
Фото: Андріївський узвіз в Києві (РБК-Україна)

Найтеплішим був день виборів 31 березня

Середньомісячна температура березня 2019 року у Києві становила 5,1 градусів тепла, що перевищує кліматичну норму на 4,4 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Як зазначили в обсерваторії, завдяки підвищеній середньомісячній температурі повітря, місяць увійшов у десятку найтепліших у столиці за 139 років спостереження.

У березні було зафіксовано 4 температурних рекордів, причому у столиці найтепліше було 31 березня, коли максимальна температура після полудня досягла 20,0 градусів тепла. Найхолодніше було 3 березня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 6,3 градусів морозу.

Опадів у столиці випало 32 мм, що склало 82% кліматичної норми.

Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічна весна в цьому році прийшла в Київ 4 березня - на тиждень раніше кліматичної норми.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.

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