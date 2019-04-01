ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Март вошел в десятку самых теплых в Киеве за историю наблюдений

Новости » Общество    01.04.2019 - 12:25
Март вошел в десятку самых теплых в Киеве за историю наблюдений
Фото: Андреевский спуск в Киеве (РБК-Украина)

Самым теплым был день выборов 31 марта

Среднемесячная температура марта 2019 года в Киеве составила 5,1 градусов тепла, что превышает климатическую норму на 4,4 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Как отметили в обсерватории, благодаря повышенной среднемесячной температуре воздуха месяц вошел в десятку самых теплых в столице за 139 лет наблюдения.

В марте было зафиксировано четыре температурных рекорда, причем в столице теплее было 31 марта, когда максимальная температура после полудня достигла 20,0 градусов тепла. Холоднее всего было 3 марта, когда минимальная температура под утро опустилась до 6,3 градусов мороза.

Осадков в столице выпало 32 мм, что составило 82% климатической нормы.

Как сообщало РБК-Украина, метеорологическая весна в этом году пришла в Киев 4 марта - на неделю раньше климатической нормы.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, т.е. четырех месяцев.

В Киеве объявили штормовое предупреждение Синоптик предупредила о смене погоды
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины климатПогодаКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь