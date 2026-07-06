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На Марсе впервые обнаружили редкий минерал: почему это стало научной сенсацией

19:13 06.07.2026 Пн
3 мин
Драгоценный минерал в метеорите обнаружили впервые
aimg Ольга Завада
На Марсе впервые обнаружили редкий минерал: почему это стало научной сенсацией Ученые выяснили, как на Марсе образовался редкий минерал (фото: Unsplash)
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Международная группа ученых обнаружила гранат в образце марсианской породы. Минерал был обнаружен при детальном анализе фрагмента знаменитого метеорита NWA 8171.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Geochemical Perspectives Letters.

Почему находка - сенсация для науки?

В геологии гранат считается одним из самых информативных минералов. Он образуется в очень конкретных условиях - при определенном соотношении тепла, экстремального давления и химической среды.

До сих пор на Марсе находили только микроскопические вкрапления, возникшие при освобождении энергии от ударов астероидов, однако полноценная порода с этим минералом впервые зафиксирована.

Фрагмент породы содержит разновидность граната - андрадит, залегающий внутри закругленного обломка (класта) размером примерно 540 на 830 микрометров.

Как обнаружили скрытый минерал в космическом бетоне?

Исследование возглавила доцент Таня Кизовски из Брокского университета в Канаде.

Команда Кизовски анализировала химический состав марсианского метеорита Northwest Africa 8171 (NWA 8171), хранящегося в коллекции Королевского музея Онтарио.

Этот метеорит является полимиктовой реголитовой брекчией - "космическим бетоном", состоящий из обломков разных древних пород Марса, спрессованных вместе примерно полтора миллиарда лет назад во время падения астероида.

Сначала исследователи предположили, что странная химическая зона – это обычный пироксен, часто встречающийся в космических образцах. Однако, используя специализированное лазерное оборудование музея и электронные микроскопы Портсмутского университета в Великобритании, они неожиданно подтвердили кристаллическую структуру граната.

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Два сценария появления граната на Марсе

Эндогенный метаморфизм: порода испытала колоссальный нагрев и давление внутри самой планеты из-за поднятия горячей магмы в марсианскую кору.

Ударный метаморфизм: гранат сформировался в эпицентре колоссального взрыва, когда в поверхность Марса врезался другой крупный метеорит.

Дилемма происхождения: марсианский или внемарсианский обломок?

Несмотря на эйфорию, авторы исследования призывают к осторожности. Поскольку метеорит представляет собой смесь обломков с поверхности планеты, существует вероятность внемарсианского происхождения.

Гранат мог прилететь на Красную планету в составе другого космического тела и просто застрять в его реголите во время давнего столкновения.

Обнаруженный обломок имеет неоднородную структуру и состоит из двух разных частей. Первая часть - это домен андрадита-диопсида, который богат кальциевым гранатом, но показывает аномальные колебания химического состава.

Вторая часть - это домен калиевого шпат-авгита, имеющий четкие химические маркеры, идеально совпадающие с другими известными марсианскими образцами.

Чтобы окончательно выяснить происхождение минерала, ученым необходимо провести анализ изотопов кислорода - они уникальный "паспорт" любой планеты в Солнечной системе.

Главная проблема состоит в том, что такой тест является разрушительным и требует уничтожения части образца.

Ученые пока избегают этого шага, ведь камень может оказаться единственным доступным на Земле гранатосодержащим материалом с Марса.

Пока авторы продолжают изучать обломок неразрушающими методами, сопоставляя полученные данные с материалами, полученными из марсоходов и орбитальных спутников.

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