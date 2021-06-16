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Ізраїль заявив про відновлення ударів по об'єктах бойовиків у Секторі Газа

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Ізраїль, Середа 16 червня 2021 03:39
Ізраїль заявив про відновлення ударів по об'єктах бойовиків у Секторі Газа Фото: армія Ізраїлю заявила про відновлення ударів по об'єктах ХАМАС (twitter.com paldf8)
Автор: Артур Родивилов

Військово-повітряні сили (ВПС) Ізраїлю завдали ударів по об'єктах у Секторі Газа. Винищувачі атакували військові комплекси ХАМАС.

Про це повідомляє прес-служачи ізраїльської армії в Twitter.

Комплекси служили таборами та місцями зустрічей бойовиків-терористів з бригад Хан-Юніс і Газі.

Атака стала відповіддю на пуски з Сектора Газа в бік Ізраїльських населених пунктів повітряних куль з вибухівкою.

"Армія оборони Ізраїлю готова до будь-якого сценарію, включаючи відновлення бойових дій, у відповідь на триваючі терористичні дії з Сектора Газа", - заявили ізраїльські військові.

Раніше президент США Джо Байден завив про готовності допомогти у відновленні мирної інфраструктури Сектору Газа.

Нагадаємо, в ніч на 21 травня між Ізраїлем і ХАМАС набув чинності режим припинення вогню. Зараз перемир'я між сторонами зберігається. Бойові дії тривали з 10 травня.

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