За десять хвилин з Гази по Ізраїлю випустили сотні ракет: були чутні десятки вибухів

За десять хвилин з Сектора Газа по Ізраїлю були випущені сотні ракет. Були чутні десятки вибухів у центральних районах Ізраїлю.

Про це повідомляє newsru.co.il.

З 00:09 до 00:12 періодично спрацьовували сирени "Цева адом" спрацювали в Тель-Авіві та околицях. Була задіяна система ПРО "Залізний купол".

Були чутні десятки вибухів у центральних районах Ізраїлю. Одночасно були обстріляні міста і селища півдня країни.

В цілому приблизно за десять хвилин з Гази були випущені сотні ракет.

У центрі Ізраїлю було чутно не менше десяти вибухів. Одночасно з Гази були обстріляні Ашдод, Явне та інші населені пункти.

Зафіксовано падіння ракети біля Ган Явне, постраждалих немає. В інших районах впали осколки ракет і протиракет, заподіяно шкоду.