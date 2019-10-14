Марш 14 жовтня в Києві: головне

Марш на День захисника України традиційно проходить в столиці 14 жовтня. Всі подробиці святкування - в матеріалі РБК-Україна.

День захисника 2019

Державне свято на честь захисників України відзначається з 2015 року. Воно збігається також з Днем українського козацтва, Днем створення Української повстанської армії та православним святом Покрови Богородиці. За традицією, 14 жовтня вітають військовослужбовців, політичні та громадські організації проводять марші.

У 2019 в День захисника пройде марш "Ні капітуляції!", хода націоналістів "Захистимо українську землю!". Також 14 жовтня запланована масова акція на підтримку засудженого в Італії військового Нацгварціі Віталія Марківа.

Марш проти капітуляції

Лідер "Нацкорпуса" Андрій Білецький анонсував марш у Києві 14 жовтня.

Фото: Марш 14 жовтня "Ні капітуляції!" (Facebook.com/veteranua)

Приурочену до свята акцію організовують на знак протесту реалізації "формули Штайнмайера".

Крім "Національного корпусу" в заході братимуть участь представники партії "Демократична сокира", активісти ветеранських і громадських організацій з різних регіонів України.

Акція "Ні капітуляції!" стартує 14 жовтня в 16:00 в парку ім. Т.Г. Шевченка.

Марш УПА до Дня захисника України

14 жовтня 2019 відзначається 77-я річниця створення Української повстанської армії. Традиційно в цей день націоналісти проводять свій марш.

Організатором маршу "Захистимо ураїнську землю!" виступає Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Захід розпочнеться о 13:00 14 жовтня з мітингу біля пам'ятника в парку Тараса Шевченка. Потім колона учасників пройде маршем центральними вулицями Києва.

Фото: Марш УПА 14 жовтня (facebook.com/SvobodaKyiv)

Марш захисника України на Михайлівській площі

Активісти акції #FreeMarkiv проведуть марш на підтримку воїна Національної гвардії Віталія Марківа 14 жовтня об 11:00 на Михайлівській площі.

У День захисника організатори заходу виступлять з вимогою законного правосуддя для українського воїна, який був засуджений в Італії на 24 роки позбавлення волі.

Марківа звинувачують у вбивстві італійського журналіста під час бойових дій поблизу Слов'янська Донецької області в 2014 році. Учасники маршу пройдуть від будівлі МЗС України до посольства Італії.

Як пройшов марш до Дня захисника в 2018 році

У минулому році на святкування 14 жовтня в центрі столиці зібралося понад 10 тисяч активістів. Марш націоналістів до 76-ї річниці заснування УПА пройшов бульваром Тараса Шевченка, Хрещатиком до Європейської площі і завершився урочистим мітингом. Учасники колони скандували гасла, несли запалені димові шашки.

Фото: Марш 14 жовтня в Києві (РБК-Україна)

Не обійшлося і без сутичок з правоохоронними органами.

Активісти збиралися пронести намет на Майдан Незалежності, але поліцейські його відібрали. Через це на початку вулиці Михайлівської відбулася сутичка. Сторони використовували кийки і сльозогінний газ.

Мітингувальники ОУН у День захисника України 2018 намагалися знести пам'ятник робітникам заводу "Арсенал", пізніше вони почали закидати його яйцями. Також вони закидали яйцями пам'ятник Ватутіну в Маріїнському парку.