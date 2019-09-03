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Держбюджету за 8 місяців недорахувався понад 30 млрд грн доходів

Новини » Політика    03.09.2019 - 10:36
Держбюджету за 8 місяців недорахувався понад 30 млрд грн доходів
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Дохідна частина недовиконана на 4,5%

Доходи державного бюджету України за січень-серпень 2019 року склали 671 730,9 млн грн, що на 4,5% або на 31 301,1 млн грн менше плану (703 031,9 млн грн). Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

У той же час у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року доходи держбюджету зросли 10,6% або на 64 167,7 млн грн.

За даними Держказначейства на 30 серпня, в серпні надходження до держбюджету склали 87 593,8 млн грн, що на 9,0%, або на 8 698,1 млн грн менше плану. Крім того, надходження в серпні були на 6,9% або на 6 460,9 млн грн менше, ніж у серпні 2018 року.

Нагадаємо, в 2019 році Національний банк перерахував в державний бюджет України 64 898 млн грн - всю суму частини прибутку до розподілу, яка визначена консолідованої фінансової звітності Національного банку за 2018 рік як сума зобов'язань перед державним бюджетом. Це на 17,3 млрд. грн більше, ніж передбачено законом про державний бюджет України на 2019 рік.

Нагадаємо, за даними Рахункової палати, державний бюджет України недоотримав 9,2 млрд грн через зміцнення курсу гривні.

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