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Держбюджет у січні недоотримав чверть доходів

Новини » Економіка     01.02.2020 - 17:45
Держбюджет у січні недоотримав чверть доходів
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Попередні дані щодо загального фонду оприлюднив Мінфін

У січні 2020 доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 млрд грн, що на 13,8 млрд грн або на 24,5% менше плану (56,4 млрд грн). Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України з посиланням на попередні дані Державної казначейської служби.

У той же час на сайті Держказначейства поки що немає даних щодо виконання бюджету за місяць станом на 31 січня.

Як зазначили в прес-службі Мінфіну, головною причиною недовиконання доходів стали суттєві зміни макроекономічних показників порівняно з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року. Це, зокрема, міцніший обмінний курс гривні (середній курс січня становив 24,1 грн/долар, тоді як в бюджеті враховано середньорічний курс 27 грн/долар), менший обсяг імпорту (на 2,5% р/р) та нижчі ціни на газ.

За оперативними даними, доходи загального фонду державного бюджету від податків та зборів (з врахуванням сум відшкодованого ПДВ), що адмініструє ДПС, були на 5,9 млрд грн нижчими за розпис. Доходи загального фонду державного бюджету від податків та зборів, які адмініструє ДМС, були на 7,9 млрд грн нижчими за розпис.

За даними Мінфіну, сукупні запозичення до загального фонду державного бюджету становили у січні 50,8 млрд грн (з яких на внутрішньому ринку 16,9 млрд грн). Погашення державного боргу в гривневому еквіваленті в січні становило 31,6 млрд грн.

"У січні було профінансовано видатки відповідно до розпису на підставі відкритих асигнувань", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2019 року склали 998,2 млрд грн, що на 3,4% або на 35,3 млрд грн менше плану (1 033, млрд грн).

Нагадаємо, за уточненими даними, державний бюджет України у 2019 році зведений з дефіцитом 78,05 млрд грн.

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