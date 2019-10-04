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Більшість українців проти легалізації грального бізнесу в будь-якій формі

Новини » Суспільство    04.10.2019 - 11:20
Більшість українців проти легалізації грального бізнесу в будь-якій формі
Фото: ігрові автомати (unsplash.com)

Ініціативу Зеленського підтримали менше 40% громадян

Більшість українців (58%) виступають проти повернення в Україну грального бізнесу. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без всяких обмежень, 27% - підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу, а 4% не змогли відповісти.

Більшість українців проти легалізації грального бізнесу в будь-якій формі

Майже половина опитаних (48%) вважають, що в Україні повинні бути дозволені лотереї, чверть ставки в букмекерських конторах (24%) і казино (23%). Найгірше ставлення до легалізації інтернет казино (12%), ігрових автоматів (12%), ігри в карти на гроші (11%).

Більшість українців проти легалізації грального бізнесу в будь-якій формі

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 27-30 вересня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 вересня президент Володимир Зеленський доручив Верховній раді прийняти закони про легалізації грального бізнесу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 29 вересня схвалив законопроект про легалізацію грального бізнесу. Законопроект визначає спеціальні гральні зони для діяльності казино і залів ігрових автоматів. Так, для розміщення казино спеціальною ігровою зоною є території готелів категорії "п'ять зірок", а для залів ігрових автоматів - території готелів категорії від трьох до п'яти" зірок.

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