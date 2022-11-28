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Оккупанты составляют списки оставленного имущества в Мариуполе. Планируют "национализировать"

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Украина, Понедельник 28 ноября 2022 15:38
Оккупанты составляют списки оставленного имущества в Мариуполе. Планируют "национализировать" Фото: бесхозние дома Мариуполя оккупанты хотят "национализировать" (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Мариуполе российские захватчики составляют списки недвижимого имущества, жители которого покинули город из-за оккупации и разрушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщает Центр, все недвижимое имущество, у которого нет хозяев, добавляется в соответствующий реестр и приобретает статус "бесхозного". Если владельцы не будут установлены в течение года, имущество переходит в так называемую "коммунальную собственность".

"То есть враг захватил город, уничтожив десятки тысяч человек. Большинство населения эвакуировалось из города из-за российской оккупации. Теперь же россияне хотят отжать их имущество, потому что владельцы жилья не хотят жить под оккупацией", - отмечается в сообщении.

Однако Центр национального сопротивления обращает внимание жителей Мариуполя на то, что все решения оккупационной администрации юридически ничтожны.

"Россия будет вынуждена возместить все убытки путем выплаты репараций", - констатирует ЦНС.

Недавно РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированном Мариуполе россияне начали сносить дома в историческом центре города, чтобы скрыть последствия бомбардировок.

Напомним, что российские захватчики демонтируют уцелевшие окна в разрушенных домах, а затем продают их местному населению оккупированного Мариуполя.

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