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В Мариуполе снова "загадочно" умирают оккупанты: есть интересная деталь

Мариуполь, Четверг 18 июля 2024 10:26
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В Мариуполе снова "загадочно" умирают оккупанты: есть интересная деталь Фото: в Мариуполе снова фиксируют "загадочные" смерти оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мариуполе снова фиксируют загадочные смерти российских военных. Интересно, что оккупанты уже обвинили в этом арбузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, в Мариуполе вновь отравили российских военных, теперь - арбузами.

"Россияне говорят, что это мы кого-то наняли для подобного", - отметил он.

Кроме того, по данным советника мэра, с начала мая в Мариуполе ликвидированы еще семь военных "при загадочных обстоятельствах".

Не первый случай

Напомним, в начале мая РБК-Украина писало, что в Мариуполе зафиксировали ликвидацию десяти российских военных. Инцидент произошел накануне Пасхи.

Кроме того, в октябре 2023 года за неделю в Мариуполе при "загадочных обстоятельствах" были убиты 26 российских военных.

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