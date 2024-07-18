У Маріуполі знову "загадково" вмирають окупанти: є цікава деталь

У тимчасово окупованому Маріуполі знову фіксують загадкові смерті російських військових. Цікаво, що окупанти вже звинуватили у цьому кавуни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Окрім того, за даними радника мера, з початку травня в Маріуполі ліквідовано ще сім військових "при загадкових обставинах".

"Росіяни кажуть, що то ми когось винайняли для подібного", - зазначив він.

За його словами, в Маріуполі знов отруїли російських військових, тепер - кавунами.

Не перший випадок

Нагадаємо, на початку травня РБК-Україна писало, що в Маріуполі зафіксували ліквідацію десяти російських військових. Інцидент стався напередодні Великодня.

Крім того, у жовтні 2023 року за тиждень у Маріуполі за "загадкових обставин" було вбито 26 російських військових.

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