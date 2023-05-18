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В Мариуполе военная фура слетела с дороги в руины

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Украина, Четверг 18 мая 2023 11:25
В Мариуполе военная фура слетела с дороги в руины Фото: В Мариуполе военная фура попала в аварию (скрин видео)
Автор: Александр Белоус

В оккупированном российскими войсками Мариуполе по неизвестным причинам фура слетела с дороги в руины. Инцидент произошел по ул. Куинджи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"По предварительной информации от наших, фура загружена чем-то военным", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе фиксируют массовую переброску военной техники, которая двигается в сторону Бердянска, Пологов и Волновахи.

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