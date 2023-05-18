В Мариуполе военная фура слетела с дороги в руины

Фото: В Мариуполе военная фура попала в аварию (скрин видео)

В оккупированном российскими войсками Мариуполе по неизвестным причинам фура слетела с дороги в руины. Инцидент произошел по ул. Куинджи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"По предварительной информации от наших, фура загружена чем-то военным", - сообщил он.