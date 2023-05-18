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У Маріуполі військова фура злетіла з дороги в руїни

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Україна, Четвер 18 травня 2023 11:25
У Маріуполі військова фура злетіла з дороги в руїни Фото: У Маріуполі військова фура потрапила в аварію (скрин відео)
Автор: Олександр Білоус

В окупованому російськими військами Маріуполі з невідомих причин фура злетіла з дороги в руїни. Інцидент стався по вул. Куїнджи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"За попередньою інформацією від наших, фура завантажена чимось військовим", - повідомив він.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Маріуполі фіксують масове перекидання військової техніки, яка рухається у бік Бердянську, Пологів та Волновахи.

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