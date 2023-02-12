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В Мариуполе растет концентрация военных грузовиков оккупантов (видео)

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Мариуполь, Воскресенье 12 февраля 2023 08:45
В Мариуполе растет концентрация военных грузовиков оккупантов (видео) Фото: в Мариуполе растет концентрация военных грузовиков оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Левобережном районе в оккупированном Мариуполе россияне наращивают количество своих грузовиков из БК. Захватчики пытаются укрыться от поражения ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Снова Левобережный район. Снова здесь растет концентрация военных грузовиков с БК. Похоже, основная концентрация тайников планируется здесь. Действительно, сложнее для поражения. Теоретически. Но, очень теоретически", - пишет Андрющенко.

Напомним, ранее мы писали, что в Мариуполе оккупанты усилили контроль за выездом из города.

Добавим, также РБК-Украина сообщало, что в оккупированном Мариуполе усилилось движение российских захватчиков - поступает военная техника и живая сила.

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