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В оккупированном Мариуполе раздались взрывы

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Мариуполь, Воскресенье 12 февраля 2023 22:33
В оккупированном Мариуполе раздались взрывы Фото: В оккупированном Мариуполе раздались "хлопки" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье вечером, 12 февраля, во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"22:00 в Мариуполе хлопает. Однозначно вечер приобретает новые краски", - написал он.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе из-за гололеда почти полностью парализовало движение оккупационного военного транспорта.

Кроме того, в Мариуполе оккупанты усилили контроль за выездом из города.

Добавим, что в оккупированном Мариуполе усилилось движение российских захватчиков - поступает военная техника и живая сила.

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