В Мариуполе работники Следкома РФ проводят допросы местного населения, - Генштаб

"Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно захваченных территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Мариуполь привезли около 50 представителей Следкома РФ.

"В Мариуполе, на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечено около 50 представителей следственного комитета российской федерации. Они участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением", - говорится в сообщении.

Напомним, россияне и коллаборанты массово бегут со временно оккупированной части Донецкой области на территорию РФ.

Кроме того, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что наши бойцы в районе Бахмута заставили россиян отступить на 2 км на отдельных участках.

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