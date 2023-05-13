UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріуполі працівники Слідкому РФ проводять допити місцевого населення, - Генштаб

Фото: У Маріуполі працівники Слідкому РФ проводять допити місцевого населення (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники продовжують чинити тиск на українців в окупації. Зокрема й у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

"Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що до Маріуполя привезли близько 50 представників Слідкому РФ.

"У Маріуполі, на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету російської федерації. Вони беруть участь у принизливих допитах, що супроводжуються знущанням над цивільним населенням", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, росіяни та колаборанти масово біжать із тимчасово окупованої частини Донецької області на територію РФ.

Крім того, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що наші бійці в районі Бахмута змусили росіян відступити на 2 км на окремих ділянках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольГенштаб ВСУВійна Росії проти України