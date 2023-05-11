"Паники нет". На границе Донецкой области с РФ возникла многокилометровая очередь
Россияне и коллаборанты массово выезжают из временно оккупированной части Донецкой области на территорию РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
Андрющенко обнародовал фото, на котором можно заметить длинную очередь из автомобилей.
Фото: очередь на границе Донецкой области с Россией (t.me/andriyshTime)
"Ничего особенного. Просто сегодняшняя десятикилометровая очередь желающих сбежать из оккупированной Донецкой области", - написал он.
При этом советник мэра добавил, что такая очередь возникла на украинско-российской границе возле Новоазовска.
Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что наши бойцы в районе Бахмута заставили россиян отступить на 2 км на отдельных участках.
Также мы писали, что ВСУ показали видео штурма позиций 72-й мотострелковой бригады, которая позже провалила оборону участков под Бахмутом.
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