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"Паники нет". На границе Донецкой области с РФ возникла многокилометровая очередь

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Четверг 11 мая 2023 21:59
"Паники нет". На границе Донецкой области с РФ возникла многокилометровая очередь Фото: на границе Донецкой области с РФ возникли многокилометровая очередь (t.me/andriyshTime)
Автор: Иван Носальский

Россияне и коллаборанты массово выезжают из временно оккупированной части Донецкой области на территорию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Андрющенко обнародовал фото, на котором можно заметить длинную очередь из автомобилей.

&quot;Паники нет&quot;. На границе Донецкой области с РФ возникла многокилометровая очередьФото: очередь на границе Донецкой области с Россией (t.me/andriyshTime)

"Ничего особенного. Просто сегодняшняя десятикилометровая очередь желающих сбежать из оккупированной Донецкой области", - написал он.

При этом советник мэра добавил, что такая очередь возникла на украинско-российской границе возле Новоазовска.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что наши бойцы в районе Бахмута заставили россиян отступить на 2 км на отдельных участках.

Также мы писали, что ВСУ показали видео штурма позиций 72-й мотострелковой бригады, которая позже провалила оборону участков под Бахмутом.

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