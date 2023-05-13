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В Мариуполе работники Следкома РФ проводят допросы местного населения, - Генштаб

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Суббота 13 мая 2023 20:40
В Мариуполе работники Следкома РФ проводят допросы местного населения, - Генштаб Фото: В Мариуполе работники Следкома РФ проводят допросы местного населения (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики продолжают оказывать давление на украинцев в оккупации. В том числе и в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно захваченных территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Мариуполь привезли около 50 представителей Следкома РФ.

"В Мариуполе, на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечено около 50 представителей следственного комитета российской федерации. Они участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением", - говорится в сообщении.

Напомним, россияне и коллаборанты массово бегут со временно оккупированной части Донецкой области на территорию РФ.

Кроме того, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что наши бойцы в районе Бахмута заставили россиян отступить на 2 км на отдельных участках.

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