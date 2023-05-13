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У Маріуполі працівники Слідкому РФ проводять допити місцевого населення, - Генштаб

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Субота 13 травня 2023 20:40
У Маріуполі працівники Слідкому РФ проводять допити місцевого населення, - Генштаб Фото: У Маріуполі працівники Слідкому РФ проводять допити місцевого населення (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники продовжують чинити тиск на українців в окупації. Зокрема й у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

"Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що до Маріуполя привезли близько 50 представників Слідкому РФ.

"У Маріуполі, на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету російської федерації. Вони беруть участь у принизливих допитах, що супроводжуються знущанням над цивільним населенням", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, росіяни та колаборанти масово біжать із тимчасово окупованої частини Донецької області на територію РФ.

Крім того, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що наші бійці в районі Бахмута змусили росіян відступити на 2 км на окремих ділянках.

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Маріуполь Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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