Россияне недалеко от Мариуполя завозят "зубы дракона" и усиливают линию обороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его данным, оккупанты перевозят через Мариуполь "зубы дракона" для того, чтобы укрепить линию обороны. Однако их целью является не защита Мариуполя от контрнаступления, а защита коридора, который по суше идет в Крым.

Кроме этого, местные сообщают об автомобильных пробках в самом Мариуполе. Там ездят БТРы на тралах.

"Логистика из России в Крым остается адом для россиян именно по Мариуполю", – написал Андрющенко.

Фото: Мариуполь (t.me/andriyshTime)

Россияне перебрасывают технику на Запорожское направление

Напомним, недавно советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что российские военные перебрасывают советские танки Т-72 через центр Мариуполя в сторону Мангуша и дальше в направлении Бердянска.

Он также добавил, что оккупанты продолжают перемещать небольшое количество военных и легкой техники через Мариуполь в сторону Новоазовска и дальше на север в направлении Волновахи.

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