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В Мариуполе снова активизировалась российская авиация

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Мариуполь, Четверг 04 мая 2023 12:51
В Мариуполе снова активизировалась российская авиация Фото: в Мариуполе снова заметили российскую авиацию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Над Мариуполем 4 мая снова активизировалась авиация оккупантов. Вражеские самолеты направлялись в сторону Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

На опубликованных кадрах в небе над оккупированным городом видны белые полосы от авиации.

По данным советника мэра, российские самолеты "заходят" по направлению Ейска и Приморско-Ахтарска и следуют вдоль берега Азовского моря в сторону оккупированного Бердянска Запорожской области.

Напомним, сегодня, 4 мая, в оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв.

В ГУР Минобороны сообщили, что российские оккупанты готовятся к круговой обороне Мариуполя.

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