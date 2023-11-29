Под Мариуполем оккупанты устроили массовые "зачистки": перекрывают дороги

Как предупреждает советник мэра города, оккупанты устроили зачистки в селах.

Так, в Стародубовке Мангушского района (часть Мариупольского) третий день продолжаются зачистки.

"Вчера впервые село закрыли на въезд и выезд. После Камышеватой и Демьяновки вдоль трассы на Крым пошли на север в сторону Боевого (Никольский район) и Розовки (Запорожская область), где большая концентрация резервов", - информирует Андрющенко.

Также он сообщает о коллаборантах, которые активно сотрудничают с оккупационной администрацией и пытают людей.

В частности, сообщается о двух предателях - брате и сестре из Стародубовки и Захаровки, которых лично знает сам советник мэра Мариуполя. Он отмечает, что данные лица не брезгуют пытать и сдавать оккупантам даже собственных соседей и друзей.