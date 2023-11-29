Под Мариуполем оккупанты устроили массовые "зачистки": перекрывают дороги

Российские захватчики начали очередную волну массовых "зачисток" под оккупированным Мариуполем. В этом им помогают местные коллаборанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.
Как предупреждает советник мэра города, оккупанты устроили зачистки в селах.
Так, в Стародубовке Мангушского района (часть Мариупольского) третий день продолжаются зачистки.
"Вчера впервые село закрыли на въезд и выезд. После Камышеватой и Демьяновки вдоль трассы на Крым пошли на север в сторону Боевого (Никольский район) и Розовки (Запорожская область), где большая концентрация резервов", - информирует Андрющенко.
Также он сообщает о коллаборантах, которые активно сотрудничают с оккупационной администрацией и пытают людей.
В частности, сообщается о двух предателях - брате и сестре из Стародубовки и Захаровки, которых лично знает сам советник мэра Мариуполя. Он отмечает, что данные лица не брезгуют пытать и сдавать оккупантам даже собственных соседей и друзей.
Вчера стало известно, что в городе уровень радиационной нормы превышен в 15 раз. Оккупанты пытаются успокоить население, но на самом деле таким образом прикрывают свое очередное военное преступление.
Накануне стало известно, что в Мариуполе неизвестные ликвидировали 6 захватчиков. Это не первые случаи загадочных убийств россиян в городе.
Впрочем, ликвидацией окупантов-руководителей занимаются и их подчиненные. Так, российские военные недавно убили в Мариуполе своего командира.
В то же время самим мариупольцам приходится очень тяжело, ведь оккупанты провалили уже второй отопительный сезон. Десятки домов уцелевшего после российских разрушений города по-прежнему остаются без тепла.
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