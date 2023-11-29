Під Маріуполем окупанти влаштували масові "зачистки": перекривають дороги

Як попереджає радник мера міста, окупанти влаштували зачистки у селах.

Так, у Стародубівці Мангушського району (частина Маріупольського) третій день тривають зачистки.

"Вчора вперше село закрили на в'їзд та виїзд. Після Комишуватої та Дем'янівки вздовж траси на Крим, пішли на північ в бік Бойового (Нікольський район) та Розівки (Запорізька область), де велика концентрація резервів", - інформує Андрющенко.

Також він повідомляє про колаборантів, які активно співпрацюють з окупаційною адміністрацією та катують людей.

Зокрема, повідомляється про двох зрадників - брата та сестру зі Стародубівки та Захарівки, яких особисто знає сам радник мера Маріуполя. Він наголошує, що дані особи не гребують катувати та здавати окупантам навіть власних сусідів та друзів.