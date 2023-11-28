В Мариуполе из-за захватчиков радиационный фон превысил норму в 15 раз

В Мариуполе уровень радиационной нормы превышен в 15 раз. Оккупанты пытаются успокоить население, но на самом деле таким образом прикрывают свое очередное военное преступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram .

"В Мариуполе зафиксировали в 15,5 раз повышенный радиационный фон на пляже "Песчаный" в районе порта. Уровень составил 4,04 мкЗв/ч при уровне безопасности для человека 0,26 мкЗв/ч. То есть в 15 раз больше безопасности", - рассказывает Андрющенко.

Отмечается, что местные пропагандисты разъясняли такой рост показателей как "безопасный" для населения и объяснили это "недавним штормом".

Впрочем, как подчеркивает Андрющенко, оба оправдания ошибочны.

"Действительно, в районе пляжа "Песчаный" существуют так называемые "черные пески", которые "фонят". И действительно, точечный уровень радиации этих песков при нормальной жизни мог навредить, только если проводить здесь системно кучу времени", - объясняет советник мэра Мариуполя.

Впрочем, по его словам, настоящей причиной обнажения "черных песков" является не шторм, а постоянные бомбардировки и обстрелы города на фоне российской оккупации.

"Однако не только "Песчаный". Если бы кто-то промерил уровень радиации на Азовстали на данный момент, а также сделал анализ состава почвы и пыли, разносимых ветром по городу и дождем в море, то картина стала бы по-настоящему апокалиптически яркая", - подчеркивает Андрющенко.

Он отметил, что именно поэтому оккупанты сейчас не проводят там замеры с целью скрыть содеянный ими экоцид.