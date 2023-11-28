В Мариуполе из-за захватчиков радиационный фон превысил норму в 15 раз
В Мариуполе уровень радиационной нормы превышен в 15 раз. Оккупанты пытаются успокоить население, но на самом деле таким образом прикрывают свое очередное военное преступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.
"В Мариуполе зафиксировали в 15,5 раз повышенный радиационный фон на пляже "Песчаный" в районе порта. Уровень составил 4,04 мкЗв/ч при уровне безопасности для человека 0,26 мкЗв/ч. То есть в 15 раз больше безопасности", - рассказывает Андрющенко.
Отмечается, что местные пропагандисты разъясняли такой рост показателей как "безопасный" для населения и объяснили это "недавним штормом".
Впрочем, как подчеркивает Андрющенко, оба оправдания ошибочны.
"Действительно, в районе пляжа "Песчаный" существуют так называемые "черные пески", которые "фонят". И действительно, точечный уровень радиации этих песков при нормальной жизни мог навредить, только если проводить здесь системно кучу времени", - объясняет советник мэра Мариуполя.
Впрочем, по его словам, настоящей причиной обнажения "черных песков" является не шторм, а постоянные бомбардировки и обстрелы города на фоне российской оккупации.
"Однако не только "Песчаный". Если бы кто-то промерил уровень радиации на Азовстали на данный момент, а также сделал анализ состава почвы и пыли, разносимых ветром по городу и дождем в море, то картина стала бы по-настоящему апокалиптически яркая", - подчеркивает Андрющенко.
Он отметил, что именно поэтому оккупанты сейчас не проводят там замеры с целью скрыть содеянный ими экоцид.
Российский экоцид на юге Украины
Отметим, что россияне, ведя войну против Украины, совершают массовый экоцид на ее территории.
Самой масштабной экологической трагедией, которую сделали россияне, стал подрыв Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали ее, что повлекло затопление ряда населенных пунктов Херсонской области. Больше всего пострадало временно оккупированное левобережье.
В свою очередь, теракт мог спровоцировать более трагические последствия, так как неконтролируемое снижение уровня воды создало дополнительные угрозы для ЗАЭС, повлекшие значительные проблемы подпитки турбин и систем безопасности.
ООН назвала такой очередной террористический российский акт - экологической катастрофой большого масштаба, выходящей за пределы Украины.
Кроме того, накануне стало известно, что российские оккупационные войска воруют животных из Херсонского заповедника "Аскания-Нова" и перевозят в краснодарский "Сафари-парк". В Центре национального сопротивления подчеркнули, что данные действия являются формальным воровством и уничтожением уникальной фауны заповедника.
Ранее мы также рассказывали, что россияне сделали с островом Джарылгач. Известно, что на временно оккупированном острове в Херсонской области около недели продолжался пожар. Огонь уничтожал самый ценный участок всей территории - заповедный, где располагались уникальные виды флоры и фауны. Впоследствии стало известно, что вся эта зона была уничтожена полностью, а это почти 16 километров.
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