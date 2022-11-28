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В Мариуполе оккупанты обустраивают склад боеприпасов возле школы, - горсовет

Фото: в Мариуполе оккупанты обустраивают склад боеприпасов возле школы (t.me/andriyshTime)
Автор: Иван Носальский

В центре временно оккупированного Мариуполя российские войска начали обустраивать склад боеприпасов возле школы, чтобы прикрыться мирными жителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, склад боеприпасов обустраивают на территории Центрального рынка, который находится в 100 метрах от школы 65 - "главной пиар-точки россиян".

"Хотят прикрыться гражданскими. Никогда такого не было и вот опять", - добавил Андрющенко.

Отметим, что Центральный рынок Мариуполя был разрушен в начале полномасштабной войны в результате российских обстрелов.

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе россияне начали сносить дома в историческом центре города, чтобы скрыть последствия своих бомбардировок.

Также мы писали, что российские захватчики демонтируют уцелевшие окна в разрушенных домах, а затем продают их местному населению оккупированного Мариуполя.

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