В Мариуполе оккупанты обустраивают склад боеприпасов возле школы, - горсовет

По его словам, склад боеприпасов обустраивают на территории Центрального рынка, который находится в 100 метрах от школы 65 - "главной пиар-точки россиян".

"Хотят прикрыться гражданскими. Никогда такого не было и вот опять", - добавил Андрющенко.

Отметим, что Центральный рынок Мариуполя был разрушен в начале полномасштабной войны в результате российских обстрелов.