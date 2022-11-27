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Уничтожают следы преступлений: в Мариуполе оккупанты сносят дома в исторической части города

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Мариуполь, Воскресенье 27 ноября 2022 15:26
Уничтожают следы преступлений: в Мариуполе оккупанты сносят дома в исторической части города Фото: в Мариуполе оккупанты сносят дома в исторической части города (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мариуполе россияне начали сносить дома в историческом центре города, чтобы скрыть последствия своих бомбардировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Гражданские оккупанты добрались до исторического центра Мариуполя, пр. Мира, 85 - снос дома. Очередное сокрытие последствий бомбардировки российскими самолетами. Так история Мариуполя времен после Второй мировой превращается в мусор", - написал Андрющенко.

По его словам, Мариуполь превращен в город, который уже по фото и видео не узнают мариупольцы. Город, который остался жив только в горожанах, и абсолютно мертвым в архитектуре и реальности.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские захватчики демонтируют уцелевшие окна в разрушенных домах, а затем продают их местному населению оккупированного Мариуполя.

Также ранее мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе растет недовольство "властью". Россия готовит "зачистки" среди гражданских.

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