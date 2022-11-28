У Маріуполі окупанти облаштовують склад боєприпасів біля школи, - міськрада

За його словами, склад боєприпасів облаштовують на території Центрального ринку, який знаходиться за 100 метрів від школи 65 - "головної піар-точки росіян".

"Хочуть прикритись цивільними. Ніколи такого не було і ось знову", - додав Андрющенко.

Зазначимо, що Центральний ринок Маріуполя було зруйновано на початку повномасштабної війни внаслідок російських обстрілів.