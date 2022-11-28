В Мариуполе оккупанты обустраивают склад боеприпасов возле школы, - горсовет
В центре временно оккупированного Мариуполя российские войска начали обустраивать склад боеприпасов возле школы, чтобы прикрыться мирными жителями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
По его словам, склад боеприпасов обустраивают на территории Центрального рынка, который находится в 100 метрах от школы 65 - "главной пиар-точки россиян".
"Хотят прикрыться гражданскими. Никогда такого не было и вот опять", - добавил Андрющенко.
Отметим, что Центральный рынок Мариуполя был разрушен в начале полномасштабной войны в результате российских обстрелов.
Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе россияне начали сносить дома в историческом центре города, чтобы скрыть последствия своих бомбардировок.
Также мы писали, что российские захватчики демонтируют уцелевшие окна в разрушенных домах, а затем продают их местному населению оккупированного Мариуполя.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.