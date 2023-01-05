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Оккупанты перебрасывают системы ПВО к Мариуполю: известны детали

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Мариуполь, Четверг 05 января 2023 15:38
Оккупанты перебрасывают системы ПВО к Мариуполю: известны детали Иллюстративное фото: оккупанты перебрасывают системы ПВО к Мариуполю (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российские военные начали усиливать свою противовоздушную оборону вокруг Мариуполя. Они перебрасывают туда зенитные ракетные комплексы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Третий день подряд наблюдается поступление средств ПВО в Мариуполь со стороны Бердянск/Мангуш. Системы С-300 и "Бук"... (они движутся - ред.) через центр города в сторону выезда на Донецк", - рассказал Андрющенко.

Оккупанты перебрасывают системы ПВО к Мариуполю: известны деталиФото: ЗРК россиян в Мариуполе (t.me/andriyshTime)

По его словам, оккупанты усиливают свою ПВО на трех направлениях вокруг Мариуполя - со стороны Мангуша (на западе от Мариуполя), со стороны Никольское/Волноваха (на севере), со стороны Донецк/Новоазовск (на северо-востоке).

Также советник мэра отметил, что россияне продолжают и дальше перебрасывать своих военных с направления Бердянск - Мелитополь на север Донецкой области.

Напомним, ранее стало известно, что несколько недель назад в Мариуполе прозвучал громкий взрыв, после которого в сторону Бердянска полетели несколько вертолетов.

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