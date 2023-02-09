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В Мариуполе оживилось движение оккупантов: прибывает живая сила и военная техника, - Андрющенко

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Мариуполь, Четверг 09 февраля 2023 16:58
В Мариуполе оживилось движение оккупантов: прибывает живая сила и военная техника, - Андрющенко Фото: оккупанты во временно захваченный Мариуполь подтягивают военную технику и живую силу (facebook.com/mod.mil)
Автор: Татьяна Зарембо

Во временно оккупированном Мариуполе усилилось движение русских захватчиков - поступает военная техника и живая сила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко "Андрющенко Time".

Как отмечает советник, сейчас в городе и возле него происходит следующее:

  • в селе Мелекино расположен новоприбывший корпус россиян. Теперь не бурят, а конктретно российские подразделения. Базируются в пустых пансионатах. Возраст в основном 25-30 лет. Количество до тысячи;
  • в поселках вокруг Мариуполя россияне продолжают прятать технику на частных подворьях и у школ/детских садов. Тактика "живого щита" - единственная тактика нового размещения;
  • зафиксировано возобновление движения грузовиков с БК, пока живой силой и пушками в направлении Мангуш/Бердянск;
  • зафиксировано перемещение танков на лафетах в направлении Волновахи;
  • усиленная работа авиации. По визуальному наблюдению заходят парами из двух аэродромов: Ростов-на-Дону (осуществляют запуски над с. Никольское) и Приморско-Ахтарск (осуществляют запуск над с. Мангуш). Зафиксирован пролет не менее 4 "шахедов" через Азовское море в направлении Запорожья. Точка запуска по направлению - Эйск или Приморско-Ахтарск.

На днях РБК-Украина сообщало, что в оккупированном Бердянске (Запорожская область) прогремели взрывы и в центре города вспыхнул пожар.

Российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске Запорожской области, который находится почти в 100 километрах от линии фронта.

Напомним, мы писали, каким будет новое наступление России и к чему оно может привести.

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