В Мариуполе раздаются взрывы, начался пожар (фото, видео)

"Мариуполь. Громко. Центральный и Кальмиусский район чувствуют приход Святого Николая на День ВСУ. Детали выясняем", - написал он, добавив, что оккупанты уже придумали так называемую "работу ВКС" вместо "работы ПВО".

Пожар недалеко от ММК им. Ильича (t.me/andriyshTime)

Также Андрющенко сообщил, что кроме взрывов, в Мариуполе, недалеко от ММК им. Ильича, начался пожар.

"Казалось, при чем здесь сегодняшние взрывы?" – риторически спрашивает Андрющенко, добавляя видео.

Ситуация в Мариуполе

Россияне активизировали переброску военного обеспечения и живой силы через Мариуполь и Мариупольский район. Эта переброска преимущественно происходит в направлении Бердянска. В частности, зафиксировано по меньшей мере две колонны по 10 грузовиков из БК через Мариуполь – Мангуш.

Раньше партизаны фиксировали явные проблемы с топливом у оккупантов. В частности, на Авдеевку и Запорожское направление его им приходится перекидывать из отдаленных регионов РФ. Кроме того, оккупанты продолжают строить военные базы в Мариуполе и обустраивают оперативно-технические склады в Мариуполе и районе.