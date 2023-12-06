В Маріуполі лунають вибухи, почалася пожежа (фото, відео)

"Маріуполь. Гучно. Центральний та Кальміуський район відчувають прихід Святого Миколя на День ЗСУ. Деталі з'ясовуємо", - написав він, додавши, що окупанти вже вигадали так звану "роботу ВКС" замість "роботи ППО".

Пожежа недалеко від ММК ім. Ілліча (t.me/andriyshTime)

Також Андрющенко повідомив, що окрім вибухів, в Маріуполі, неподалік від ММК ім. Ілліча, почалась пожежа.

"Здавалось, до чого тут сьогодняшні вибухи?" - риторично питається Андрющенко, додаючи відео.

Ситуація в Маріуполі

Росіяни активізували перекидання військового забезпечення та живої сили через Маріуполь та Маріупольский район. Це перекидання переважно відбувається в напрямку Бердянська. Зокрема, зафіксовано щонайменш дві колони по 10 вантажівок з БК через Маріуполь - Мангуш.

Раніше партизани фіксували явні проблеми з паливом у окупантів. Зокрема, на Авдіївку та Запорізький напрямок його їм доводиться перекидати з віддалених регіонів РФ. Крім того, окупанти продовжують будувати військові бази у Маріуполі та облаштовують оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі.