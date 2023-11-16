ua en ru
Чт, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Две колонны только за вчера. РФ активизировала переброску резервов через Мариуполь и район

Мариуполь, Четверг 16 ноября 2023 11:20
UA EN RU
Две колонны только за вчера. РФ активизировала переброску резервов через Мариуполь и район Фото: переброску резервов через Мариуполь и район активизировала РФ 16 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне активизировали переброску военного обеспечения и живой силы через Мариуполь и Мариупольский район. Эта переброска преимущественно происходит в направлении Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Зафиксировано по меньшей мере две колонны по 10 грузовиков из БК через Мариуполь-Мангуш по указанному направлению только за вчера. Зафиксировано движение военных колонн с тягачами к северу от Мариуполя через поселок Чермалык", - рассказал он.

Андрющенко также добавил, что вражеская авиация снова заходит с направления "Эйск - Приморско-Ахтарск" в направлении на север Донецкой области.

"Уменьшилось пусков КАБ и ракет в сторону Запорожья над Мариуполем при сохранении активности авиации, что указывает о приоритетах на севере области", - отметил советник мэра.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска уже не впервые перебрасывают резервы через Мариуполь и район к линии фронта. В начале октября Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых резервов. Кроме того, переброска живой силы была замечена и в конце октября. Тогда, по данным Андрющенко, вероятно, личный состав армии РФ содержался на территории ММК им. Ильича как пункта базирования и оттуда уже перекидывался в направлении или Полог или Угледара через Малоянисоль. Кроме того, оккупанты продолжают строить военные базы в Мариуполе и обустраивают оперативно-технические склады в Мариуполе и районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мариуполь
NEWS
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
DAILY
"Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени