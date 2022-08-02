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У Маріуполі знову помітили рух техніки РФ у бік Запоріжжя

Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Маріуполі продовжують фіксувати рух техніки. Цього разу у бік Запоріжжя попрямувала САУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо черговий рух військової техніки. В 10-46 ранку рух САУ з невеликим супроводом по пр. Будівельників з позначкою "Z" в бік виїзду на с. Мангуш. Має ознаки переміщення техніки серед позицій в Маріупольському районі. Продовжуємо відстежувати ситуацію", - пише він.

Раніше стало відомо, що російські війська перекидають понтонний парк у напрямку Запоріжжя. В окупованому Маріуполі бачили довгі колони.

До цього російські війська перекидали інженерну техніку в Херсонську область. Імовірно, щоб наводити понтонні переправи через те, що ЗСУ розбивають мости.

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ЗапоріжжяМаріуполь