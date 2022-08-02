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В Мариуполе снова заметили движение техники РФ в сторону Запорожья

Фото: (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мариуполе продолжают фиксировать движение техники. На этот раз в сторону Запорожья направилась САУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксируем очередное движение военной техники. В 10-46 утра движение САУ с небольшим сопровождением по пр. Строителей с отметкой "Z" в сторону выезда на с. Мангуш. Имеет признаки перемещения техники среди позиций в Мариупольском районе. Продолжаем отслеживать ситуацию", - пишет он.

Ранее стало известно, что российские войска перебрасывают понтонный парк в направлении Запорожья. В оккупированном Мариуполе видели длинные колонны.

До этого российские войска перебрасывали инженерную технику в Херсонскую область. Предположительно, чтобы наводить понтонные переправы из-за того, что ВСУ разбивают мосты.

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ЗапорожьеМариуполь