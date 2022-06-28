У Маріуполі окупанти будують військову базу, обіцяючи місцевим житло

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка .

"Окупанти нескінченно анонсують "велике будівництво" в районі ринка Азовський. Кожного дня по 10 разів. Однак, в приватних бесідах самі будівельники розповідали, що об’єкт буде винятково війського призначення", - написав Андрющенко.

Він додав, що новий банер на паркані, що має сховати від очей маріупольців правду, каже правди більше за будь-кого.

"Військово-будівельний комплекс. Чорним по білому. Однак, людям в місті продовжують розповідати балачки про відновлення житла", - написав радник мера.