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У Маріуполі окупанти будують військову базу, обіцяючи місцевим житло

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Україна, Вівторок 28 червня 2022 17:57
У Маріуполі окупанти будують військову базу, обіцяючи місцевим житло Фото: у Маріуполі окупанти будують військову базу (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

У захопленому Маріуполі окупанти розпочали будівництво. Місцевим обіцяють нове житло, а насправді готують військово-будівельний комплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Окупанти нескінченно анонсують "велике будівництво" в районі ринка Азовський. Кожного дня по 10 разів. Однак, в приватних бесідах самі будівельники розповідали, що об’єкт буде винятково війського призначення", - написав Андрющенко.

Він додав, що новий банер на паркані, що має сховати від очей маріупольців правду, каже правди більше за будь-кого.

"Військово-будівельний комплекс. Чорним по білому. Однак, людям в місті продовжують розповідати балачки про відновлення житла", - написав радник мера.

Нагадаємо, в одному з житлових будинків Маріуполя виявили ще понад 100 тіл мирних жителів, які загинули від бомбардувань.

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