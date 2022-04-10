Маріуполь - це серце війни і воно б'ється, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Маріуполь зараз є серцем війни і воно б'ється. І чим міцніше там будуть позиції, тим кращою буде ситуація і на сході країни, і за столом переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю APNews.

"Маріуполь - це серце цієї війни на сьогодні. Воно б'ється, ми воюємо, ми міцні. Якщо воно перестане битися, у нас будуть більш слабкі позиції. Це люди, які відтягнули на себе велику кількість ворога. Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцніше наша позиція буде на сході держави і в зоні ООС. І якщо вони будуть більш міцнішими, то і стіл перемовин буде для нас більш наближений і в нас будуть переваги в діалозі з РФ", - зазначив Зеленський.

Раніше стало відомо, що в Маріуполі російські окупаційні війська влаштували так звану "зачистку". Вони шукають нібито "нацистів", вбивають людей, фотографуючись з тілами та примусово мобілізують чоловіків до "ДНР".

Нагадаємо, російські військові зосередили зусилля в напрямку Маріуполя та Ізюма. Наразі є висока ймовірність диверсій в цих містах.

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