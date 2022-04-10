У Червоному Хресті заявили, що не можуть дістатися до Маріуполя майже тиждень

Міжнародний Комітет Червоний Хрест не може п'ять днів дістатися до Маріуполя. Під час останньої спроби конвой Червоного Хреста проїхав в 20 км від обложеного міста, але був змушений повернуться.

Про це заявив представник МКЧХ Паскаль Хундт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Наша команда п'ять днів намагалася дістатися до Маріуполя, і це важка подорож, тому що вам потрібно перетнути лінію фронту, пройти через багато-багато контрольних пунктів, іноді люди на контрольних пунктах, солдати, не знають про вашу поїздку", - заявив він.

Представник МКЧХ повідомив, що найважче, щоб наказ про допуск комітету дійшов до контрольно-пропускних пунктів окупантів.

"Тому ми вирушили туди з автобусами, ми рухалися, ми намагалися, ми намагалися знову і знову, але, на жаль, ситуація навколо Маріуполя була занадто небезпечною, умови безпеки не були хорошими", - додав Хундт.

Він розповів, що під час недавньої поїздки МКЧХ вдалося проїхати 20 км від Маріуполя, а потім довелося повернути назад, збираючи людей, які тікали з дороги.

"Це був довгий шлях, важкий шлях, до нашої колони приєднувалися приватні машини, і, нарешті, 1000 осіб дісталися до Запоріжжя", - додав представник МКЧХ.