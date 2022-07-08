У Маріуполі не зможуть відновити водопостачання: названа причина

Фото: у Маріуполі не зможуть відновити водопостачання (Getty Images)

Окупаційна "влада" Маріуполя визнала, що відновлення водопостачання в Лівобережному районі не можливе. Оскільки водовід знищений російськими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.

"Відновлення водопостачання в Лівобережному районі Маріуполя неможливе через "знешкодження" водовода російськими бомбами. Це ж стосується значної частини Центрального і Приморського району. Воронка від ФАБ-1000 в центрі міста наочно демонструє чому", - зазначив він. За словами Андрющенка, більшість комунікацій просто неможливо відновити, а будівництво нових вимагає часу, якого в окупантів немає.