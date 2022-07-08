В Мариуполе не смогут восстановить водоснабжение: названа причина

Фото: В Мариуполе не смогут восстановить водоснабжение (Getty Images)

Оккупационные "власти" Мариуполя признали, что восстановление водоснабжения в Левобережном районе не возможно. Поскольку водовод уничтожен российскими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.

"Восстановление водоснабжения в Левобережном районе Мариуполя невозможно из-за "обезвреживания" водовода российскими бомбами. Это же касается значительной части Центрального и Приморского района. Воронка от ФАБ-1000 в центре города наглядно демонстрирует почему", - отметил он. По словам Андрющенко, большинство коммуникаций просто невозможно возобновить, а строительство новых требует времени, которого у оккупантов нет.