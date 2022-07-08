ru ua
Пт, 08 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Мариуполе не смогут восстановить водоснабжение: названа причина

Новина українською →
Киев, Пятница 08 июля 2022 13:57
В Мариуполе не смогут восстановить водоснабжение: названа причина Фото: В Мариуполе не смогут восстановить водоснабжение (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупационные "власти" Мариуполя признали, что восстановление водоснабжения в Левобережном районе не возможно. Поскольку водовод уничтожен российскими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.

"Восстановление водоснабжения в Левобережном районе Мариуполя невозможно из-за "обезвреживания" водовода российскими бомбами. Это же касается значительной части Центрального и Приморского района. Воронка от ФАБ-1000 в центре города наглядно демонстрирует почему", - отметил он.

По словам Андрющенко, большинство коммуникаций просто невозможно возобновить, а строительство новых требует времени, которого у оккупантов нет.

Напомним, ранее мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе - катастрофа с водой. Проблема переросла в горе для людей. Некоторые из горожан из-за отсутствия воды теряют сознание прямо на улицах.

Также сообщалось, что полное восстановление Мариуполя после российских бомбардировок займет около 7-10 лет. Процесс обойдется более в чем 14 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война в Украине
NEWS
Зеленский назвал условие для деоккупации территорий
Зеленский назвал условие для деоккупации территорий
DAILY
Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал