У Маріуполі пролунав вибух: що відомо

В окупованому Маріуполі стався вибух. На даний момент подробиць інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.

За його словами, українська відплата за руйнування Маріуполя вже на марші.

"Маріуполь. 21:56 свист і вибух. Стрільба з автоматів на 23 мікрорайоні від страху", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти влаштовують п'яні перестрілки з бойовиками так званої "ДНР" в Маріуполі.

До цього стало відомо про підготовку чергової провокації у місті з метою звинуватити Збройні сили України в нібито ударах по мирних жителях.

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