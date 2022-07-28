В Мариуполе прогремел взрыв: что известно

В оккупированном Мариуполе произошел взрыв. На данный момент подробностей инцидента нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.
"Мариуполь. 21:56 свист и взрыв. Стрельба из автоматов на 23 микрорайоне от страха", - отметил он.
По его словам, украинское возмездие за разрушение Мариуполя уже на марше.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты устраивают пьяные перестрелки с боевиками так называемой "ДНР" в Мариуполе.
До этого стало известно о подготовке очередной провокации в городе с целью обвинить Вооруженные силы Украины в якобы ударах по мирным жителям.
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