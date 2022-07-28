UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе прогремел взрыв: что известно

Фото: в оккупированном Мариуполе снова взрывы (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

В оккупированном Мариуполе произошел взрыв. На данный момент подробностей инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.

"Мариуполь. 21:56 свист и взрыв. Стрельба из автоматов на 23 микрорайоне от страха", - отметил он.

По его словам, украинское возмездие за разрушение Мариуполя уже на марше.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты устраивают пьяные перестрелки с боевиками так называемой "ДНР" в Мариуполе.

До этого стало известно о подготовке очередной провокации в городе с целью обвинить Вооруженные силы Украины в якобы ударах по мирным жителям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВзрыв