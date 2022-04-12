В результаті хімічної атаки на Маріуполь поранені три бійця "Азова", - Білецький
Маріуполь (Фото: gettyimages.com)
Засновник полку "Азов" Андрій Білецький повідомив, що в результаті застосування хімічної зброї російською армією постраждало три бійці "Азова". За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Андрія Білецького.
"Якщо говорити про практичну сторону удару хімічною зброєю по "Азовсталі", то вона невелика. Троє людей, бійців - "азовців", мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими отруйними хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків", - заявив Білецький.
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