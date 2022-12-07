Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 540 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составили 92 740 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 6 декабря ориентировочно составили:

Напомним, в Воздушных силах заявили, что за прошлые сутки украинские защитники сбили 17 вражеских беспилотников. Из них 14 иранских дронов-камикадзе типа Shahed.

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