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Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ

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Среда 07 декабря 2022 10:01
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ Фото: (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 540 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составили 92 740 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 6 декабря ориентировочно составили:

  • личного состава - около 92740 (+540) человек ликвидировано,
  • танков - 2935 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 5909 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 1923 (+8) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1601 (+14),
  • крылатые ракеты - 592 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4526 (+21) ед,
  • специальная техника - 163 (+0).

Напомним, в Воздушных силах заявили, что за прошлые сутки украинские защитники сбили 17 вражеских беспилотников. Из них 14 иранских дронов-камикадзе типа Shahed.

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