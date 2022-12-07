Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
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Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 540 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составили 92 740 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 6 декабря ориентировочно составили:
- личного состава - около 92740 (+540) человек ликвидировано,
- танков - 2935 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 5909 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 1923 (+8) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1601 (+14),
- крылатые ракеты - 592 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4526 (+21) ед,
- специальная техника - 163 (+0).
Напомним, в Воздушных силах заявили, что за прошлые сутки украинские защитники сбили 17 вражеских беспилотников. Из них 14 иранских дронов-камикадзе типа Shahed.
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