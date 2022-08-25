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Колаборанти у Маріуполі проводять перепис, готуючись до "референдуму", - розвідка

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Маріуполь, Четвер 25 серпня 2022 12:30
Колаборанти у Маріуполі проводять перепис, готуючись до "референдуму", - розвідка Фото: у Маріуполі колаборанти проводять перепис населення (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованому Маріуполі колаборанти проводять перепис населення, готуючись до так званого "референдуму". Проте жителі не збираються брати у ньому участь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, колаборанти, зазвичай 2-3 жінки, відвідують приватні будинки і квартири. Вони проводять перепис, вимагають надати документи з пропискою. Також вони запитують інформацію про найближчих родичів, щоб нібито забезпечити їх світлом та газом.

У неофіційних розмовах колаборанти зазначають, що більшість населення відмовляється брати участь у російському "референдумі". За їхніми оцінками лише близько 5-7% опитаних чітко висловили готовність прийти на "виборчі дільниці".

Наразі у Маріуполі здебільшого залишилися люди віком 45-70 років. Вони озлоблено ставляться до Росії та окупантів.

Також колаборанти зазначають, що точної дати проведення "референдуму" немає. Вони не впевнені, що він відбудеться 11 вересня, як було анонсовано раніше.

"Наразі окупаційна влада Маріуполя намагається не піднімати тему "референдуму" та концентрується на піар-акціях з пропагування результатів роботи із забезпечення населення соціальною допомогою, продуктами харчування та підготовкою до зимового періоду", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти збираються з 1 вересня припинити видавати "гуманітарку" жителям. Як одну з причин називають низький попит серед маріупольців на отримання паспорта РФ.

Нагадаємо, нещодавно у Маріуполі стався замах на гауляйтера Костянтина Іващенка. Раніше так званий "мер" заявляв, що українське місто нібито приєднається до Ростовської області РФ.

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