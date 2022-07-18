Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами: є поранені

Російські військові обстріляли Корабельний район у Миколаєві касетними снарядами. Внаслідок атаки поранення отримали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича .

Обстріл був близько 17:15. Зазначається, що росіяни в основному поцілили у приватний сектор та пошкодили вікна і дах у приватних будинках.

Станом на 22:00, відомо про двох поранених - чоловіка і жінку. Їх забрала швидка.

Після обстрілу на місці працювали правоохоронці та сапери. Завтра пошкоджені будівлі обійдуть працівники адміністрації та заактують усі збитки. Комунальники наведуть лад на місцях ударів.